Relance du logement locatif avec le dispositif Pinel

La loi Pinel est un dispositif de défiscalisation mis en place par Sylvia Pinel, la ministre du logement et le premier ministre Manuel Valls afin de développer la construction de nouveaux logements locatifs en France. Le dispositif Pinel est spécialement conçu pour l’incitation à l’investissement locatif et ce, grâce aux réductions d’impôt accordées. Surtout que tous les contribuables de France peuvent bénéficier de ce dispositif de défiscalisation.

Le dispositif Pinel sous conditions

Tout contribuable français a la possibilité de bénéficier de la loi Pinel grâce au respect de certaines conditions. Des conditions qui profitent beaucoup plus par rapport aux autres dispositifs de défiscalisation. Dont la possibilité de louer aux ascendants et aux descendants, une condition qui n’existait pas pour les dispositifs précédents. Aussi le logement doit répondre à des conditions comme le respect de normes thermiques et environnementales. Par la suite la construction doit se trouver dans les zones éligibles à la loi Pinel. Et que le propriétaire doit respecter des plafonds de loyers et des plafonds de ressources locataires.

Avantages de la défiscalisation

Le dispositif Pinel permet de bénéficier de différents avantages fiscaux dont des réductions d’impôts accordées sur son investissement immobilier. Ainsi selon la durée on peut profiter d’un pourcentage de réduction d’impôt : 12%, 18%, 21% de réduction d’impôt pour respectivement 6 ans, 9 ans, 12 ans. Il concerne aussi un moyen de devenir propriétaire sans besoin d’apport personnel. Avec ces dispositifs de défiscalisation mis en place par le gouvernement, les banques sont beaucoup plus favorables à accorder des crédits immobiliers. L’économie d’impôts permet de se construire un patrimoine et prévoir sa retraite. Ceci profite ainsi aux particuliers qui désirent investir dans l’immobilier neuf pour lequel il est possible d’adosser un credit avec des solutions qui sont étudiées sur un simulateur de credit. Et ceci, participe également à la relance du logement et permet de développer l’accès au logement grâce à ces investissements locatifs.